Brasil: una estudiante de medicina entró con su auto a la casa de un vecino y lo mató

Un hombre de 68 años murió luego de ser atropellado dentro de su propia vivienda por una vecina que ingresó con su auto tras una discusión ocurrida minutos antes. El hecho ocurrió en Porto Velho, Brasil, y la conductora fue detenida.

La acusada fue identificada como Vitória Caroline Marangoni Schnider, una estudiante de medicina de 29 años. La víctima era Odair Brustolin, de 68.

De acuerdo con testimonios recogidos durante la investigación, la joven había mantenido una fuerte discusión en la calle con Brustolin y otros vecinos. Según esas versiones, también habría intentado agredir físicamente a algunas personas y arrojado botellas contra la vivienda del hombre.

Posteriormente, la mujer subió a su vehículo y avanzó contra el portón de la casa. Las cámaras de seguridad registraron un primer intento fallido y, segundos después, una nueva maniobra: la conductora retrocedió, aceleró e ingresó al garaje.

En ese momento, el vehículo atropelló a Brustolin. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas.

La conductora escapó después del episodio y la Policía inició un operativo para localizarla. Poco después, los agentes recibieron información de que se encontraba en la vivienda de un amigo.

Según declaró el propietario de esa casa, la joven le había pedido ayuda para reparar el vehículo y le contó que había participado de una pelea en su condominio.

Los policías finalmente la detuvieron y trasladaron al Departamento de Flagrantes. De acuerdo con el parte policial citado por medios brasileños, la mujer se encontraba exaltada y agresiva al momento del procedimiento.

Durante su permanencia en la dependencia policial presentó conductas autolesivas, por lo que fue necesaria la intervención de personal médico. Posteriormente, la Justicia ordenó una evaluación para determinar su estado psicológico.

La defensa de la acusada expresó su pesar por lo ocurrido y sostuvo que el proceso judicial continuará con las garantías correspondientes.

Por su parte, Wilibrando Albuquerque, abogado de la familia de la víctima, afirmó que la acusada y Brustolin no se conocían previamente.

“No se conocían, no hubo ninguna conversación previa. No tenía absolutamente ningún sentido”, declaró el abogado de la familia al medio brasileño g1.

La investigación continúa y, según la información policial difundida, la mujer deberá responder en una causa por homicidio.