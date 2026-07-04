LIBERARON AL PORTERO ACUSADO DE ABUSO EN UN JARDÍN DE ROSARIO

La Justicia santafesina ordenó la libertad de Rubén Augusto Lima, el portero de 55 años acusado de abuso contra menores en el Jardín de Infantes N° 261 “Paulo Freire”, ubicado en el barrio Empalme Graneros de Rosario.

Lima había sido imputado el pasado 17 de junio por tres hechos y permanecía bajo prisión preventiva. La decisión judicial fue tomada luego de las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los chicos señalados como víctimas, que no habrían aportado elementos contundentes para mantener la medida cautelar.

El juez Rafael Coria dispuso la liberación del acusado, aunque la causa judicial continúa abierta y el hombre deberá cumplir una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe, la obligación de presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial y la prohibición de mantener contacto con las familias denunciantes.

El caso comenzó a principios de junio, cuando una madre denunció que su hijo habría sido víctima de abuso dentro del establecimiento educativo. Según su relato, el menor le manifestó que el portero lo había amenazado con un palo para que no contara lo ocurrido.

Tras conocerse la primera denuncia, otras familias se presentaron y la situación generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Hubo concentraciones y momentos de tensión frente al jardín, por lo que fue necesaria la presencia policial para evitar incidentes.

Ante la gravedad de las denuncias, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención del establecimiento y el reemplazo del personal de la institución, incluyendo directivos, docentes y asistentes escolares.

La liberación del imputado no implica el cierre de la causa ni una absolución. La investigación continuará para determinar las responsabilidades y evaluar las pruebas incorporadas al expediente.