Mendoza reconoció a dos yeguas como seres sintientes en un fallo histórico

La Justicia de Mendoza dictó un fallo considerado histórico en materia de derecho animal al reconocer a las yeguas "Dulce" y "Batata" como seres sintientes y sujetos de derecho. La resolución se dio en el marco de una causa por faena clandestina de equinos y representa un nuevo antecedente en la protección jurídica de los animales.

Las dos yeguas fueron rescatadas durante una investigación que permitió recuperar a 19 caballos. Según informó la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), la causa concluyó con la condena de uno de los responsables.

El fallo estableció una pena de cumplimiento efectivo para el imputado, la inhabilitación durante dos años para la tenencia y manejo de animales, el decomiso definitivo de "Dulce" y "Batata" y su custodia permanente a cargo de la organización protectora.

De acuerdo con la investigación, el condenado intentó ocultar a los animales en un predio vecino al advertir la llegada de la Policía, aunque finalmente ambos equinos fueron recuperados y puestos bajo resguardo.

El abogado de PEMPA, Jerónimo Allende, sostuvo que la resolución "constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva".

Mendoza ya había registrado otros antecedentes en materia de protección animal. En abril de este año, la Justicia condenó a prisión efectiva al agresor de seis perros, mientras que continúa avanzando el proyecto de ley "Ágata", que busca endurecer las sanciones por maltrato animal y fortalecer las medidas de prevención en la provincia.