Clima en Santa Fe: sábado frío, con una mínima de 2 grados y una máxima de 12

Santa Fe transita este sábado 4 de julio una jornada típicamente invernal, con temperaturas bajas desde las primeras horas del día y condiciones meteorológicas estables.

La temperatura mínima prevista es de 2 °C, mientras que la máxima alcanzará los 12 °C durante la tarde. De esta manera, el frío continuará siendo protagonista, aunque se espera una leve recuperación térmica con el avance de las horas.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá muy frío. El cielo estará mayormente despejado, aunque podrán presentarse algunos períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada.

Hacia la tarde, la temperatura subirá gradualmente hasta alcanzar los 12 °C. Pese a este ascenso, el ambiente continuará fresco, especialmente en lugares con sombra y durante las últimas horas del día.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y no se esperan precipitaciones. El viento soplará de manera leve a moderada, predominando del sector este y rotando por momentos hacia el este y noreste.

Para quienes tengan actividades al aire libre, la tarde ofrecerá las mejores condiciones del día, aunque será necesario mantener el abrigo debido a las bajas temperaturas.

Hacia el atardecer y la noche, los registros térmicos comenzarán a descender nuevamente y el frío volverá a intensificarse.

El panorama anticipa, en definitiva, un sábado plenamente invernal en Santa Fe: una mañana muy fría, una tarde fresca con una máxima de 12 °C y condiciones estables durante toda la jornada.