Un camión chocó un auto estacionado y una bebé de un año salió despedida

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe, donde una bebé de un año salió despedida de un automóvil estacionado luego de que el vehículo fuera chocado por un camión de servicios.

El episodio quedó registrado en un video que muestra el momento del impacto. De acuerdo con la información conocida, el camión golpeó al automóvil cuando se encontraba abierta una de sus puertas traseras.

La fuerza del choque hizo que el auto girara bruscamente y la pequeña, identificada como Magnolia, terminara sobre el asfalto. A pesar de la gravedad de la secuencia, la niña no fue alcanzada por otros vehículos.

Su padre, Enzo, de 27 años, la asistió inmediatamente y la trasladó a un centro de salud. Posteriormente confirmó que la bebé recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

Momento antes del choque

“Está todo perfecto, con un poquito de medicación por si surge algún dolor, pero totalmente fuera de peligro, así que contento por eso”, expresó el padre en declaraciones radiales.

El hombre explicó que el accidente ocurrió en cuestión de segundos, mientras acomodaba a su hija en el interior del automóvil.

“Mi mamá baja a comprar, había lugar para caminar, doy la vuelta, bajo, la desabrocho y me quedo un ratito poniéndole la mantita y en ese momento fue el siniestro”, relató.

También recordó los instantes posteriores al impacto: “Cuando yo atino a alzarla a mi hija y veo que no tiene nada, ahí me salió todo”.

El video del accidente tuvo una amplia difusión en redes sociales y generó conmoción por la violencia del impacto. Pese al susto y a la gravedad de la situación, la niña evolucionó favorablemente y pudo regresar a su casa.