Se entregó el acusado de matar a su pareja en Mendoza: iba hacia Chile y confesó el crimen

Un hombre de 31 años acusado de asesinar a puñaladas a su pareja en Las Heras, Mendoza, se entregó este sábado ante la Policía luego de permanecer prófugo durante varias horas.

Se trata de Samuel Andrés Capellán, quien llegó cerca de las 5.30 a la Comisaría 53 de Potrerillos a bordo de un Ford Fiesta Kinetic azul. Según la información de la investigación, el hombre manifestó ante los efectivos que era el autor del crimen de su pareja, Paula Milagros Espinosa, de 24 años.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, Capellán se dirigía hacia Chile, pero habría cambiado de decisión durante el trayecto y optó por presentarse voluntariamente ante las autoridades.

Tras la confesión, el fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó su inmediata detención. También dispuso el secuestro del vehículo y una serie de medidas para preservar posibles elementos de prueba, entre ellas pericias sobre las manos y la ropa del acusado.

Durante una revisión médica, los profesionales constataron que el detenido presentaba lesiones en el abdomen y en los muslos. El origen de esas heridas forma parte de la investigación.

El crimen ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en la zona de El Challao, departamento Las Heras.

Según la principal hipótesis investigativa, el acusado habría ingresado a la habitación donde descansaba la joven y la atacó con un cuchillo. La víctima sufrió múltiples heridas en el rostro y el pecho.

La reconstrucción preliminar indica que el sospechoso abandonó la vivienda alrededor de las 18. Aproximadamente una hora después, la madre de Paula llegó al domicilio y encontró a su hija gravemente herida.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado acudió al lugar e intentó realizar maniobras de reanimación, aunque finalmente los profesionales confirmaron el fallecimiento.

Paula Milagros Espinosa tenía 24 años, era maestra y tenía un hijo en común con el acusado. Con Capellán detenido, la Fiscalía de Homicidios continuará con las pericias y la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del femicidio.