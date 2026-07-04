Vozinha contó qué le dijo Messi tras el partido: “Lo recordaré toda la vida”

La ajustada victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde dejó una historia especial después del partido. Vozinha, arquero y una de las figuras del conjunto africano, reveló la conversación que mantuvo con Lionel Messi luego del encuentro.

Argentina se impuso por 3-2 en un partido que necesitó tiempo suplementario para definirse. El experimentado arquero caboverdiano tuvo una actuación destacada y realizó varias atajadas importantes que mantuvieron a su equipo en partido.

Según relató Vozinha, al finalizar el encuentro se acercó a Messi, pero fue el capitán argentino quien tomó la iniciativa.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, contó.

El arquero explicó que las palabras del rosarino tuvieron un significado especial para él.

“Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí. Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’”, relató.

Durante el encuentro, Vozinha también aprovechó para pedirle la camiseta al capitán argentino. Según su relato, Messi aceptó entregársela en el túnel de los vestuarios.

“Luego le pedí su camiseta del partido. Él sonrió y dijo: ‘Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios’. Momentos como este los recordaré toda la vida”, expresó.

Cabo Verde quedó eliminado del Mundial después de una actuación histórica. En su primera participación en la competencia, el seleccionado africano logró superar la fase de grupos y alcanzó una instancia eliminatoria.

Vozinha fue uno de los jugadores más destacados del equipo y, tras la derrota ante Argentina, recibió el reconocimiento de los hinchas por su actuación.