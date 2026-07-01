Milei reunió a diputados y senadores para reimpulsar la agenda legislativa tras la salida de Adorni

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión con diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada con el objetivo de reactivar la agenda legislativa del Gobierno, luego de los recientes cambios en el Gabinete y la salida de Manuel Adorni.

Del encuentro también participaron la subsecretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien comenzó a desempeñar un rol central en la coordinación política con el Congreso.

La reunión comenzó pasadas las 9.40 en el Salón Héroes de Malvinas, una vez que los legisladores completaron su ingreso al edificio. Según trascendió, el objetivo fue definir la estrategia parlamentaria para las próximas semanas y avanzar con los proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios.

En representación del Gobierno también estuvieron presentes Eduardo "Lule" Menem, uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Además asistieron los jefes de bloque oficialistas en el Congreso, entre ellos Gabriel Bornoroni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien volvió a participar de este tipo de encuentros luego de haber estado ausente en las últimas reuniones encabezadas por Manuel Adorni.

La reunión se desarrolló un día después de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un intento del Gobierno por dejar atrás la polémica generada por la salida de Adorni y concentrarse nuevamente en la gestión y en la construcción de acuerdos parlamentarios.

Mientras se desarrollaba el encuentro, la Casa Rosada permanecía bajo un fuerte operativo de seguridad dispuesto por Casa Militar, con restricciones para el ingreso y la circulación en los alrededores del edificio presidencial.