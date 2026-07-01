Docentes santafesinos perdieron más de $10 millones en salarios y reclaman una recomposición urgente

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y presentado por Sadop Rosario advirtió que los docentes santafesinos acumulan una pérdida salarial superior a los 10 millones de pesos desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según el estudio, el deterioro del salario responde a una sucesión de incrementos salariales que quedaron por debajo de la inflación y que, en varios casos, fueron otorgados por decreto ante la falta de acuerdos en las negociaciones paritarias.

El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, aseguró que la situación "responde a una decisión deliberada del gobierno provincial" y sostuvo que el Ejecutivo optó por ajustar los salarios y las jubilaciones mientras destina recursos a obras públicas.

El dirigente también cuestionó que la administración provincial no reclame con mayor firmeza al Gobierno nacional los fondos que, según afirmó, corresponden a Santa Fe, y consideró que el ajuste terminó impactando directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores.

El informe del CESO señala que los docentes necesitan una recomposición salarial cercana al 15% para recuperar lo perdido hasta el momento. Además, estima que será necesario sumar otro 11% para hacer frente a la inflación proyectada para los próximos meses.

De acuerdo con el análisis, la pérdida acumulada equivale aproximadamente al 30% de la escala salarial, un escenario que el gremio calificó como "insostenible" para miles de docentes activos y jubilados.

Desde Sadop Rosario reclamaron al Gobierno provincial que reabra la discusión salarial y tome medidas para revertir el deterioro del ingreso de los trabajadores de la educación. El sindicato sostuvo que desconocer la pérdida del poder adquisitivo profundiza el conflicto con el sector docente y aleja al Ejecutivo de las demandas de la comunidad educativa.