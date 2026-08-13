El senador nacional Marcelo Lewandowski profundizó sus críticas al gobierno de Maximiliano Pullaro y sostuvo que el ajuste aplicado en Santa Fe alcanzó a trabajadores estatales, docentes, policías y jubilados. Al mismo tiempo, planteó la posibilidad de que exista un entendimiento político entre sectores del oficialismo provincial y el Gobierno nacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Democráticamente, emitido por AGOFA TV, donde el dirigente santafesino analizó el escenario político nacional y provincial y comenzó a proyectar la discusión electoral de 2027.

Uno de los ejes centrales estuvo puesto en la relación entre Santa Fe y la administración de Javier Milei.

“A mí me parece que acá hay un convenio y un pacto que se está estableciendo”, afirmó Lewandowski.

El senador planteó como hipótesis que podría existir un entendimiento político por el cual La Libertad Avanza modere su estrategia electoral en Santa Fe de cara a 2027 a cambio de acompañamientos parlamentarios.

Sin embargo, se trata de una interpretación política expresada por Lewandowski. Hasta el momento, según la información incluida en la entrevista, no existe un acuerdo de esas características públicamente acreditado.

Críticas a las tarifas y los salarios

Lewandowski también cuestionó el impacto de diferentes decisiones económicas adoptadas por la Provincia.

Entre ellas mencionó las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía, el servicio de agua, el impuesto inmobiliario y otros tributos.

Además, apuntó contra la reforma previsional y los aportes aplicados a jubilados provinciales.

Según el senador, las medidas terminaron trasladando parte del esfuerzo fiscal hacia empleados públicos y pasivos provinciales.

“El ajuste ha sido muy grande”, planteó durante la entrevista.

También puso el foco sobre los salarios de docentes, policías y trabajadores de la administración pública.

“Si estamos empobreciendo al que tiene que dar las clases, al que tiene que impartir educación (…) ¿qué calidad puedo tener?”, sostuvo.

Para Lewandowski, cualquier política destinada a ordenar las cuentas provinciales debe contemplar también las condiciones económicas de quienes trabajan en áreas esenciales como educación, salud y seguridad.

Preocupación por la producción y el empleo

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la situación de las empresas santafesinas.

Lewandowski sostuvo que el Gobierno provincial debería intervenir políticamente con mayor intensidad cuando una industria atraviesa dificultades.

“No es un problema de privados”, manifestó al referirse al cierre de empresas y sus consecuencias sobre el empleo.

Según explicó, una crisis empresarial comienza dentro del sector privado, pero puede transformarse rápidamente en un problema social para una localidad cuando implica pérdida de puestos de trabajo.

La discusión tiene especial relevancia para el sur santafesino, una región con una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, industrias y actividades vinculadas a la producción agropecuaria.

Energía e infraestructura

Lewandowski también planteó que Santa Fe debería avanzar en la generación propia de energía.

Mencionó alternativas como parques solares, aprovechamiento de residuos y otras fuentes renovables como herramientas para disminuir costos y mejorar la competitividad productiva.

A esa agenda agregó conectividad, agua potable y cloacas.

Según su visión, mejorar esa infraestructura permitiría generar mayores condiciones para atraer inversiones y favorecer el arraigo en las localidades del interior provincial.

Denunció dificultades para visitar escuelas

Durante la entrevista, el senador realizó además una denuncia relacionada con sus recorridas por establecimientos educativos.

Lewandowski aseguró que encontró dificultades para ingresar a algunas escuelas y afirmó que directoras habrían sido cuestionadas luego de recibirlo.

“Empezamos a tener dificultades”, relató.

También aseguró que en algunos establecimientos llevó materiales y posteriormente las autoridades escolares habrían recibido cuestionamientos.

“En algunos lugares hemos llevado elementos y han retado a la directora por haber permitido que yo lleve elementos”, señaló.

El senador no identificó públicamente cuáles fueron las escuelas involucradas ni qué funcionarios habrían realizado esas observaciones. Por ese motivo, las afirmaciones deben ser consideradas como una denuncia política realizada por el legislador y no como un hecho acreditado independientemente.

La mirada sobre Milei

Lewandowski también evaluó el escenario nacional y consideró que el presidente Javier Milei continuará impulsando su programa mientras consiga respaldo político y parlamentario.

“Yo creo que llega hasta donde encuentre límites”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el acompañamiento que distintos sectores opositores brindaron a iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso.

Para el dirigente santafesino, La Libertad Avanza necesita construir acuerdos con otras fuerzas para avanzar con buena parte de sus proyectos legislativos.

El PJ y la carrera hacia 2027

La entrevista terminó proyectándose sobre las elecciones provinciales de 2027.

Lewandowski, que fue candidato a gobernador en 2023, no confirmó si volverá a competir por el cargo, aunque tampoco descartó esa posibilidad.

“Las posibilidades siempre están”, respondió.

Sin embargo, sostuvo que antes de discutir candidaturas individuales el peronismo santafesino debe construir una estrategia común.

“El justicialismo debe ordenar un esquema para intentar ganar, no para sobrevivir”, afirmó.

También cuestionó los proyectos personales dentro del espacio y pidió terminar con los “cuentapropismos”.

“Si va a haber diez cuentapropismos, va a ser muy difícil”, advirtió.

Lewandowski planteó además la posibilidad de construir una alianza más amplia que el propio PJ, incorporando sectores políticos y sociales que compartan una mirada crítica sobre el modelo económico nacional.

Aunque evitó confirmar una candidatura, sus definiciones volvieron a instalarlo dentro de la discusión del peronismo santafesino para 2027 y anticiparon algunos de los temas que podrían atravesar la próxima disputa por la Gobernación.