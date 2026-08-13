El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, para presentar las políticas productivas que desarrolla la Provincia y avanzar en una agenda conjunta destinada a mejorar la competitividad de las empresas.

El encuentro se realizó en la sede de la entidad industrial y contó también con la participación de los ministros santafesinos de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares.

Durante la reunión se analizaron el equilibrio de las cuentas públicas, las inversiones provinciales en infraestructura, las herramientas de financiamiento para empresas, la política tributaria, la seguridad y las reformas educativas.

También hubo un intercambio sobre la situación que atraviesa la industria argentina frente al escenario económico actual y la apertura de mercados.

Uno de los puntos destacados por la delegación santafesina fue la política de alivio tributario aplicada durante 2026. Según datos difundidos por el Gobierno provincial, durante el primer semestre cerca de 10.000 empresas accedieron a beneficios fiscales por más de 36.000 millones de pesos.

Las herramientas incluyen mecanismos relacionados con Ingresos Brutos, empleo y consumo de energía, con el objetivo de disminuir la carga tributaria sobre distintas actividades productivas.

Puccini sostuvo que durante el encuentro pudieron mostrar que es posible mantener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, realizar obra pública, financiar al sector privado y reducir impuestos.

Desde la UIA, Rappallini destacó la política industrial santafesina y señaló que la competitividad requiere participación de los distintos niveles del Estado.

“Valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno”, afirmó.

La reunión también permitió avanzar sobre reclamos que la entidad industrial viene planteando ante el Gobierno nacional.

Entre ellos aparece la necesidad de agilizar la devolución de saldos a favor de IVA y estudiar alternativas para que esos créditos puedan utilizarse para afrontar obligaciones relacionadas con el empleo y las cargas laborales.

Otro de los temas fue la posibilidad de discutir un nuevo pacto fiscal que permita reorganizar la estructura tributaria y reducir distorsiones que afectan a la actividad industrial.

La Provincia manifestó su intención de acompañar esa discusión y mantener una mesa de trabajo con la UIA.

Para el sur santafesino, donde la industria, el agro y las pequeñas y medianas empresas tienen un peso central en la economía regional, las definiciones sobre impuestos, infraestructura, financiamiento y costos productivos tienen impacto directo sobre localidades del departamento General López y zonas vecinas.