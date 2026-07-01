Rufino: dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de cometer cinco robos en una misma noche

La Justicia de Rufino dispuso la prisión preventiva para un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales C.D.C., quien es investigado por una serie de cinco delitos contra la propiedad cometidos durante la madrugada y la mañana del 20 de junio en distintos sectores de la ciudad.

La medida fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y ordenada por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. En el mismo expediente también quedó en prisión preventiva otro hombre, de 38 años e iniciales J.E.S., acusado de participar en uno de los hechos investigados.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, el principal imputado habría iniciado su recorrido delictivo al ingresar al garaje de una vivienda ubicada en calle Falucho al 300, desde donde sustrajo una motocicleta tras remover un portón de acceso sin ejercer violencia.

Posteriormente, habría ingresado al patio de una casa situada en José Morán al 600 para robar una bicicleta. La investigación también lo vincula con un robo ocurrido en una vivienda de la primera cuadra de calle Chubut.

Allí, de acuerdo con la acusación fiscal, rompió el vidrio de una ventana y sustrajo una billetera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación personal, además de un televisor, una computadora, un mouse y un teléfono celular.

Otro de los hechos atribuidos ocurrió en una vivienda de calle Vieytes al 400, donde el imputado habría actuado junto a otra persona que aún no fue identificada para apoderarse de un teléfono celular.

Además, la investigación sostiene que C.D.C. y J.E.S. actuaron de manera conjunta en un intento de ingreso a una vivienda ubicada en Vieytes al 700. Según el fiscal Menéndez, uno de los acusados golpeó la puerta con el argumento de entregar unos elementos. Ante la negativa de la propietaria, ambos habrían forzado una abertura para ingresar al domicilio.

La mujer enfrentó a los intrusos con un elemento contundente, situación que provocó que abandonaran el lugar sin concretar el robo.

Las detenciones de los imputados se realizaron ese mismo día. Durante el procedimiento, el hombre identificado como J.E.S. habría opuesto resistencia al accionar policial, por lo que también quedó imputado por ese delito.

En cuanto a la calificación legal, C.D.C. es investigado como coautor de robo y violación de domicilio, además de autor de hurto. Por su parte, J.E.S. enfrenta cargos como coautor de violación de domicilio y autor de resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, el fiscal Mauro Menéndez destacó que la jueza hizo lugar al pedido de prisión preventiva pese a la oposición presentada por las defensas de ambos imputados, al considerar las características particulares de la investigación en curso.