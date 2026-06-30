Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria en el balotaje de Perú
Política 30/06/2026SOFIA ZANOTTI
El presidente argentino celebró el triunfo de la candidata de Fuerza Popular y aseguró que "la libertad avanza en toda América Latina".
Último momento
Angelina Antonioli VidalSanta Fe30/06/2026
El gobernador firmó un decreto que autoriza al ministro de Economía a realizar todas las gestiones ante la Nación para acceder a los fondos destinados a cubrir necesidades financieras transitorias de la provincia.
Susana Giménez cuestionó la salida de Manuel Adorni: "Por suerte se fue"
SOFIA ZANOTTIEspectáculos30/06/2026
La conductora habló antes de viajar a Miami y sorprendió con una dura opinión sobre la renuncia del ex jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
ANSES aumentó un 2,15% las asignaciones familiares: los nuevos montos que rigen desde julio
SOFIA ZANOTTIEconomía30/06/2026
La actualización fue oficializada por el Gobierno y alcanza a la AUH, asignaciones familiares, ayuda escolar y prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción.
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Adrián Ravier dará este martes su primera conferencia de prensa como vocero presidencial
SOFIA ZANOTTIPolítica 30/06/2026
El encuentro con los periodistas acreditados se realizará a las 11 en la Casa Rosada. Además, el Gobierno confirmó el cambio de horario para el juramento de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
El ex secretario de Lijo rendirá examen para ocupar el juzgado que investiga a Insaurralde y Jesica Cirio
SOFIA ZANOTTIPolítica 30/06/2026
Juan Rodríguez Ponte se presentará ante la Comisión de Acuerdos del Senado como candidato al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el juez Luis Armella.
Santilli afirmó que el gobierno de Milei es "el más reformista de la historia"
SOFIA ZANOTTIPolítica 29/06/2026
El nuevo jefe de Gabinete aseguró que el presidente Javier Milei le encomendó trabajar junto a todo el equipo de ministros para profundizar el proceso de reformas impulsado por el Gobierno nacional.
Bullrich busca reactivar el Senado y avanzar con proyectos clave antes del receso invernal
SOFIA ZANOTTIPolítica 29/06/2026
Con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa parlamentaria y aprobar proyectos vinculados a la propiedad privada, pliegos judiciales e inversiones antes del receso de julio.
Santilli asumirá el martes como jefe de Gabinete y comenzará una nueva etapa en el Gobierno de Milei
SOFIA ZANOTTIPolítica 29/06/2026
Diego Santilli jurará el próximo martes 30 de junio en la Casa Rosada. Antes de la ceremonia, los equipos del funcionario entrante y de Manuel Adorni trabajarán en un traspaso de funciones.
Interna en el PJ: crecen las diferencias entre los principales sectores de cara a 2027
LORENA ACOSTAPolítica 28/06/2026
El Movimiento Evita respaldó a Axel Kicillof como candidato presidencial y cuestionó el rol de Máximo Kirchner. Mientras tanto, el massismo mantiene silencio y alimenta especulaciones sobre su estrategia electoral.
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La ANSES confirmó el calendario de pagos de julio con aumento del 2,15%
Angelina Antonioli VidalEconomía26/06/2026
La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras prestaciones. Además, quienes perciban la jubilación mínima continuarán cobrando el bono extraordinario de hasta $70.000.
Incendio en una vivienda de Venado Tuerto: una estufa a leña habría originado el fuego
SOFIA ZANOTTIRegionales29/06/2026
El incendio se registró este domingo por la tarde en una vivienda de calle Lascala al 800. El propietario sufrió inhalación de humo, pero no fue necesario su traslado.
ANSES modifica el calendario de pagos de julio por el feriado del 9 de julio
SOFIA ZANOTTIEconomía29/06/2026
Los pagos comenzarán el 8 de julio, pero el cronograma se interrumpirá por el Día de la Independencia, un día no laborable y el fin de semana. Las acreditaciones se retomarán el lunes 13.
Hallaron muerta a una bombera: investigan un presunto femicidio
Angelina Antonioli VidalPoliciales 29/06/2026
La víctima fue encontrada en el patio de su vivienda junto al cuerpo de su pareja. La Justicia investiga si el hombre la asesinó y luego se quitó la vida.
Angelini: “Vamos a poner tras las rejas a todos los responsables del crimen del policía en Carcarañá”
Felipe AguileraSanta Fe29/06/2026
El secretario de Gestión Institucional de Santa Fe confirmó la detención de dos sospechosos por el asesinato del oficial Damián López y aseguró que la investigación continuará hasta identificar a todos los involucrados.
Ruta 4: la Provincia avanza con el ensanche de tres puentes entre Elisa y San Cristóbal
Felipe AguileraPolítica Sta Fe29/06/2026
La obra registra un avance del 70 % y contempla la ampliación de los puentes sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II para mejorar la seguridad y la circulación en uno de los principales corredores productivos del centro-norte santafesino.
Pullaro presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo que pondrá a prueba el nuevo velódromo de Rafaela
Felipe AguileraSanta Fe29/06/2026
El certamen se disputará del 18 al 21 de agosto y será el ensayo general del escenario que recibirá las competencias de ciclismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. También se confirmó la realización de la Copa América C2.
Paraguay hizo historia: eliminó a Alemania por penales y está en octavos
Felipe AguileraDeportes29/06/2026
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató 1-1 en los 120 minutos y se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos. Orlando Gill fue la gran figura al atajar dos penales.