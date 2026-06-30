Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria en el balotaje de Perú

El presidente Javier Milei saludó públicamente a Keiko Fujimori luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la diera como ganadora del balotaje presidencial en Perú. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que el resultado representa un avance de las ideas de la libertad en la región y sostuvo que "ya no hay vuelta atrás".

Milei felicitó a la dirigente de Fuerza Popular por su "histórica victoria" y aseguró que el pueblo peruano "envió un mensaje claro" al optar por ese espacio político. Además, cuestionó la propuesta del candidato opositor Roberto Sánchez y afirmó que los votantes rechazaron "el socialismo totalitario".

Según el escrutinio difundido por la ONPE, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % alcanzado por Sánchez, una diferencia cercana a los 50.000 votos. La proclamación oficial de los resultados será realizada por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú en los próximos días.