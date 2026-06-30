El vocero presidencial Adrián Ravier encabezará este martes su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo. El encuentro con los periodistas acreditados está previsto para las 11 en la Casa Rosada, donde brindará un informe sobre la nueva etapa del Gobierno y responderá consultas de la prensa.

El propio funcionario confirmó la convocatoria a través de su cuenta en la red social X, donde señaló: "A las 11 hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados".

Además, Ravier informó que, por cuestiones de agenda, se modificó el horario del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. La ceremonia, que inicialmente estaba prevista para las 16, se realizará finalmente a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Antes de asumir como vocero presidencial, Ravier se desempeñaba como diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza. La semana pasada presentó su renuncia a la banca, lo que permitió el ingreso de Martín Matzkin como su reemplazante.

Su designación fue anunciada el pasado 19 de junio por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una reunión mantenida con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

En tanto, el Presidente confirmó que la vocería presidencial dejará de depender de la Jefatura de Gabinete y volverá a estar bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.