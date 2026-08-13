La Libertad Avanza y el PRO buscarán este jueves 13 de agosto avanzar en una nueva etapa de su relación política, con un encuentro previsto para las 11 en la Casa Rosada y con las elecciones de 2027 como horizonte.

De la reunión participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo Menem; el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; y el secretario del partido amarillo, Fernando de Andreis.

El encuentro se produce luego de una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri y apunta, en una primera etapa, a encontrar puntos de coincidencia sobre la agenda legislativa que impulsa el Gobierno nacional.

Dentro de ambos espacios consideran que existen condiciones para profundizar la coordinación política. Uno de los principales objetivos compartidos es fortalecer una alternativa electoral capaz de enfrentar al kirchnerismo en 2027, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

En territorio bonaerense ya existen conversaciones entre dirigentes de las dos fuerzas. Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza, y Cristian Ritondo mantienen contactos relacionados con la posibilidad de ampliar el entendimiento electoral.

Sin embargo, uno de los puntos que todavía genera diferencias es la forma en que podrían definirse las candidaturas municipales.

Desde LLA plantean analizar la situación política de cada distrito y consensuar un único candidato, aunque rechazan que la decisión dependa de elecciones PASO o de encuestas.

En el PRO, en cambio, algunos dirigentes consideran que debería competir o ser designado el candidato con mejor nivel de intención de voto, independientemente de cuál de los dos partidos represente.

“Para nosotros el criterio es uno y vale para los dos: en cada municipio va el que mejor mida, con encuestas en la mano”, señalaron desde el espacio amarillo, según la información difundida por Noticias Argentinas.

También existen distritos donde podría resultar más sencillo alcanzar acuerdos. Desde el PRO mencionaron como ejemplo a Villa Gesell, donde consideran que Clarisa Armando debería volver a representar a la alianza luego de haber encabezado la propuesta conjunta en la última elección.

Por su parte, La Libertad Avanza analiza incorporar dirigentes provenientes de otros ámbitos. Entre los nombres mencionados aparece Oscar Ahumada, exfutbolista de River, como una posible alternativa para competir por la intendencia de Zárate.

Mientras comienzan las conversaciones formales, ambos espacios intentarán definir hasta dónde puede extenderse el acuerdo político y electoral. El primer desafío será compatibilizar las diferencias internas sin romper los puntos de coincidencia que mantienen desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Para los lectores del sur de Santa Fe, el entendimiento también resulta relevante porque una eventual alianza nacional entre LLA y PRO podría tener impacto en el armado político y electoral de la provincia de cara a 2027.