Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, rendirá este martes examen ante la Comisión de Acuerdos del Senado como parte del proceso para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

Ese juzgado se encuentra vacante y actualmente es subrogado por el juez Luis Armella. Allí tramita la causa en la que son investigados Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En las últimas horas, Armella dispuso la prohibición de salida del país para los tres imputados, aunque rechazó el pedido del fiscal Sergio Mola para ordenar sus detenciones.

Rodríguez Ponte es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Además, está casado con la fiscal Alejandra Mangano y es yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini, un vínculo que distintos sectores judiciales consideran relevante dentro de la estructura de Comodoro Py.

El candidato integra el grupo de 15 postulantes que expondrán en la primera de las dos audiencias públicas convocadas por la Comisión de Acuerdos del Senado para cubrir cargos en juzgados y tribunales federales de distintos puntos del país.

Durante la jornada también serán evaluados candidatos para tribunales de Córdoba, San Martín, Tucumán, Posadas, Corrientes, Resistencia, la Ciudad de Buenos Aires y la fiscalía descentralizada de Paso de los Libres.