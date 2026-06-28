Chiarella cuestionó a Milei tras la renuncia de Adorni

El intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, cuestionó al Gobierno nacional tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y sostuvo que un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito "no podía seguir al frente de la administración del Estado".

A través de sus redes sociales, Chiarella aseguró que el Ejecutivo "tardó más de 100 días en hacer lo que era evidente desde el primer día" y consideró que el problema no fue únicamente el exfuncionario, sino también la decisión del presidente Javier Milei de mantenerlo en el cargo mientras avanzaba la investigación judicial.

"Un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito no podía seguir al frente de la administración del Estado. Así de simple", expresó el dirigente radical.

En la misma línea, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical difundió un comunicado titulado "FIN", en alusión a la expresión que utilizaba Adorni en sus publicaciones en redes sociales. Allí sostuvo que la renuncia debió concretarse hace meses y cuestionó el "crecimiento patrimonial inexplicable" y la "sucesión de mentiras" que, según el partido, hicieron incompatible su continuidad en una de las principales funciones del Gobierno.

Además, el documento remarcó que "la honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad" y reclamó que la investigación judicial continúe de manera "transparente, rápida y justa".

Chiarella ya había planteado días atrás dudas sobre la evolución patrimonial de Adorni. Basó sus cuestionamientos en la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación en una propiedad del exfuncionario.

Según el análisis difundido por el intendente, el patrimonio y el nivel de gastos atribuidos a Adorni no guardarían relación con los ingresos correspondientes a su cargo público, estimando un desembolso cercano a los 800.000 dólares entre propiedades, viajes y otros bienes.