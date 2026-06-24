Una investigación de la Policía de Santa Fe permitió avanzar sobre una presunta organización criminal vinculada a una serie de robos calificados cometidos en distintas localidades de la región. Como resultado de los operativos, dos personas fueron detenidas y se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa.



Los procedimientos se llevaron adelante en Rosario, Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda, con la participación de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Penitenciario provincial. Además, se realizaron requisas dentro de la cárcel de Coronda.



La causa se inició a partir de un robo calificado ocurrido en la localidad de Los Molinos. A medida que avanzó la investigación, los investigadores lograron vincular ese hecho con otros delitos de características similares registrados en distintos puntos de la provincia.

Según la pesquisa, los sospechosos integrarían una asociación ilícita con distintos niveles de organización. Mientras algunos miembros se encargaban de ejecutar los robos, otros tendrían funciones vinculadas a la logística, la provisión de vehículos, el cambio de patentes, el suministro de armas y el ocultamiento de los bienes sustraídos.

Para identificar a los presuntos integrantes de la banda se realizaron tareas de análisis criminal, intervenciones telefónicas, estudios de antenas de telefonía y pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.



Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, material estupefaciente y otros elementos que serán analizados por la Justicia. En uno de los domicilios allanados en Rosario, la intervención de perros detectores permitió encontrar dinero y envoltorios con presunta cocaína ocultos dentro de la vivienda.



En el marco de los operativos fueron detenidos Maximiliano Jesús D. y Milton Uriel L., de 18 años. Además, Agustina Ayelén A., de 29 años, y Ruth Mailén A., de 28, fueron aprehendidas y trasladadas para cumplir medidas procesales, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

La investigación es llevada adelante por las fiscalías de Casilda, Las Rosas y San Lorenzo, a cargo de los fiscales Juan Pablo Baños, Juan Pablo Oggero y Melisa Serena. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas destinadas a esclarecer todos los hechos investigados y determinar si existen más personas involucradas.