En el marco del Mes del Buen Trato a las Personas Mayores, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la firma de un acta compromiso junto a universidades, entidades empresariales, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales para promover el respeto, la inclusión y el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores.

La actividad reunió a más de 200 representantes de distintos sectores de la comunidad, quienes asumieron el compromiso de impulsar acciones concretas destinadas a construir entornos más accesibles, inclusivos y respetuosos.

Durante el encuentro, Pullaro destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las instituciones para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

“Queremos trabajar junto a las instituciones intermedias, los centros de jubilados y las universidades para generar mejores condiciones de vida para nuestros adultos mayores. Las políticas públicas tienen sentido cuando logran mejorar la vida de las personas”, expresó el mandatario.

Además, sostuvo que el desafío es desarrollar políticas que reconozcan el aporte realizado por las generaciones mayores a la sociedad. “Queremos que las personas mayores puedan vivir con tranquilidad, comodidad y cada día más felices”, afirmó.

Por su parte, el senador departamental Rosario, Ciro Seisas, señaló que las personas mayores merecen respeto, trato digno y reconocimiento por su contribución a la comunidad.

La secretaria de Políticas Sociales e Integración, Viviana Foresi, explicó que durante junio se desarrollaron actividades en distintas localidades santafesinas para concientizar sobre la importancia del buen trato y prevenir situaciones de abuso y maltrato.

La iniciativa forma parte de una agenda provincial que contempla capacitaciones, actividades deportivas, culturales y de inclusión digital para promover una vejez activa, saludable y libre de violencias.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo teatral “Teatro para Volar”, integrado por personas mayores y coordinado desde la Plataforma Lavardén, que presentó una intervención artística centrada en los derechos y la participación activa de este sector de la población.

También participaron del acto la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el subsecretario de Personas Mayores, Fabián Peralta; y el diputado provincial Germán Scavuzzo.