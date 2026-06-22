La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó este lunes la amplia participación ciudadana en las actividades organizadas por el Día de la Bandera en Rosario y aseguró que la restauración del Monumento Nacional a la Bandera permitió recuperar uno de los símbolos más importantes del país.

Durante una conferencia de prensa realizada en Rosario, la funcionaria señaló que más de 350.000 personas formaron parte de los festejos desarrollados durante la semana y sostuvo que la ciudad volvió a ocupar un lugar central en las celebraciones patrias.

Las actividades tuvieron su punto culminante el 20 de junio con el acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. Luego, miles de estudiantes realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera y la jornada cerró con un recital de Abel Pintos.

Coudannes recordó que la semana comenzó con la inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, trabajos que fueron finalizados por la Provincia tras permanecer paralizados durante años. La inversión superó los 4.000 millones de pesos.

La funcionaria también resaltó la convocatoria lograda por el Turismo Carretera en Rafaela. Según indicó, más de 40.000 personas asistieron al autódromo para presenciar el regreso de la principal categoría del automovilismo nacional, luego de las obras de modernización realizadas en el circuito.

En materia de seguridad, recordó que desde este lunes quedó abierta la inscripción para incorporar 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, requisito para ingresar a la Policía de Santa Fe. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 5 de agosto e incluye un sistema de becas para postulantes de distintos departamentos de la provincia.

Por último, informó que desde el 1 de julio todos los trámites administrativos provinciales se realizarán exclusivamente de manera digital. Para ello será obligatorio contar con la ID Ciudadana, herramienta que ya utilizan más de 1,7 millones de santafesinos para acceder a servicios y gestiones online.