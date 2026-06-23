La moratoria provincial ya permitió recuperar $13.000 millones en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe informó que durante el primer mes de vigencia del Plan Especial de Pagos ya se acordó la regularización de deudas tributarias por casi $13.000 millones. La iniciativa, administrada por la Administración Provincial de Impuestos (API), fue utilizada por 9.523 contribuyentes de distintos puntos de la provincia.

El dato fue confirmado por el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, quien destacó que la respuesta superó las expectativas iniciales. Según explicó, el objetivo del programa es brindar facilidades para que familias, comerciantes y empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales en un contexto económico complejo.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 7.100 personas adhirieron al denominado Plan A, destinado a contribuyentes con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Esta modalidad permite cancelar deudas en hasta 12 cuotas sin interés.

Dentro de ese segmento, la mayor cantidad de adhesiones correspondió a la Patente Automotor, con 4.478 convenios. Le siguieron el Impuesto Inmobiliario, con 1.915 solicitudes, y el tributo sobre Ingresos Brutos, con 709 casos.

Por otra parte, el Plan B, dirigido a contribuyentes con mayor patrimonio, registró 2.354 acuerdos de pago.

La provincia también incluyó beneficios especiales para prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad, un sector que atraviesa dificultades económicas. En estos casos, se ofrecen planes de hasta 36 cuotas con tasa de interés cero.

Desde la administración provincial recordaron que la moratoria continúa vigente hasta el 31 de julio y que el trámite puede realizarse de manera totalmente online a través del portal de Gestiones Ciudadanas de la API.

Las autoridades señalaron además que continuarán las campañas de información y notificación para incentivar la regularización de obligaciones tributarias pendientes.