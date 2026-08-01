Un motociclista resultó herido este sábado por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la ciudad de Villa Cañás.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 en la intersección de las calles 70 y 48. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió diversos traumatismos y presentaba una posible fractura en una de sus piernas.

Bomberos Voluntarios informaron que el miembro afectado fue inmovilizado mediante una férula semirrígida. Además, el paciente recibió un collar cervical y fue colocado sobre una tabla espinal junto con el médico de EMCOFIR.

Posteriormente, personal del servicio de emergencias 107 trasladó al motociclista al hospital para realizarle estudios y brindarle una atención médica más completa.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, inspectores de Tránsito, personal del 107, EMCOFIR y Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

Por el momento no se informaron oficialmente las causas del accidente ni la evolución del motociclista.