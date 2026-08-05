El Gobierno de Santa Fe completó en Ceres la primera ronda de jornadas regionales destinadas a coordinar acciones con municipios y comunas ante un posible escenario de excesos hídricos vinculado al fenómeno de El Niño.

El encuentro se realizó este martes en el Polo Educativo Tecnológico y reunió a intendentes, presidentes comunales, representantes institucionales y autoridades de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio.

La iniciativa apunta a que cada localidad pueda anticipar protocolos de emergencia, revisar las tareas preventivas y mejorar la coordinación entre los organismos que deben intervenir ante lluvias intensas, anegamientos o inundaciones.

Las jornadas comenzaron el lunes en Avellaneda, con representantes de General Obligado, Vera y San Javier. Este martes continuaron en Rafaela, para los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín, y finalizaron por la tarde en Ceres.

Durante las reuniones, funcionarios de Protección Civil, Recursos Hídricos, Vialidad Provincial, Agricultura y Ganadería, Vinculación Regional y Municipios y Comunas presentaron las intervenciones previstas para reducir el impacto de eventuales excesos hídricos.

También se analizaron la conformación de las juntas locales de Protección Civil, los protocolos de actuación, la limpieza de canales, el escurrimiento del agua y la articulación entre gobiernos locales, fuerzas de seguridad, entidades agropecuarias y comités de cuenca.

El secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, señaló que los intendentes y presidentes comunales cumplen un papel central durante una emergencia, debido a que deben coordinar las juntas locales y activar los planes de contingencia.

Por su parte, el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé, sostuvo que la prevención, la limpieza de canales y el trabajo conjunto serán fundamentales para enfrentar un eventual fenómeno climático.

En el encuentro también participaron los senadores Felipe Michlig, por San Cristóbal, y Raúl Gramajo, por 9 de Julio, además de la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy.

La estrategia continuará la próxima semana y tendrá una instancia de especial interés para el sur santafesino. El lunes 10 de agosto habrá reuniones en Armstrong y Rosario.

El martes 11 de agosto, Firmat será sede del encuentro destinado a intendentes y presidentes comunales de los departamentos General López y Constitución. Allí se abordarán las condiciones particulares de la región y las medidas que podrían adoptarse antes de una eventual emergencia.

El cronograma finalizará el miércoles 12 de agosto en la ciudad de Santa Fe, con autoridades de La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo.

Las autoridades provinciales aclararon que se trabaja sobre un escenario climático posible. Por el momento, no se confirmó la ocurrencia de inundaciones ni la magnitud que podría alcanzar el fenómeno durante el período 2026-2027.