En el marco del Mes de la Caridad, el padre Emanuel Amaya D'Alleva brindó una entrevista en la que repasó el trabajo que desarrolla Cáritas en Villa Cañás y destacó el compromiso de los voluntarios que colaboran diariamente para acompañar a las familias que más lo necesitan.

Durante la charla, explicó que junio es un mes especial para la institución debido a la realización de la Colecta Anual de Cáritas, una iniciativa que este año celebra los 70 años de la organización en Argentina bajo el lema “Alentamos la esperanza”. Los fondos recaudados permiten sostener acciones solidarias tanto a nivel local como en distintos puntos del país.

Actualmente, Cáritas Villa Cañás asiste de manera permanente a entre 70 y 80 familias mediante la entrega mensual de bolsones de alimentos. Además, cuenta con una feria solidaria de ropa donde las prendas donadas se ofrecen a precios accesibles. Lo recaudado se destina a la compra de alimentos y otros elementos necesarios para continuar con la asistencia social.

El sacerdote remarcó que todo el trabajo es llevado adelante por voluntarios que dedican tiempo y esfuerzo de manera desinteresada. En ese sentido, invitó a quienes deseen colaborar a sumarse a las actividades que se desarrollan desde la institución.

Consultado sobre la realidad social actual, Amaya D'Alleva sostuvo que la solidaridad cobra un valor cada vez más importante en una sociedad donde muchas veces predominan el individualismo y el aislamiento. “Necesitamos del otro para vivir y construir comunidad”, expresó, al tiempo que recordó una de las frases que suelen repetir tanto el papa Francisco como el papa León: “Nadie se salva solo”.

Entre las actividades recientes, destacó la Jornada de la Caridad realizada a principios de junio en el Club de los Abuelos, donde cerca de 60 personas participaron tejiendo mantas destinadas a familias vulnerables. La propuesta buscó no solo generar ayuda material, sino también promover el encuentro entre vecinos de distintas generaciones.

Al finalizar, el párroco dejó un mensaje de esperanza para la comunidad y llamó a fortalecer los lazos solidarios. “Dios te ama así como sos, pero te sueña mejor”, señaló, invitando a trabajar juntos para construir una sociedad más inclusiva y comprometida con quienes atraviesan situaciones difíciles.