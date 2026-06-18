En una entrevista realizada en el programa “Mano a Mano con…”, el intendente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, repasó las principales acciones que lleva adelante su gestión y presentó tres proyectos estratégicos que buscan transformar el futuro de la localidad.

Uno de los ejes destacados fue el trabajo ambiental desarrollado en el Complejo Artigas, un espacio recuperado por la comuna en antiguos galpones ferroviarios que se encontraban abandonados. Según explicó Giorgis, el predio fue reacondicionado con obras de infraestructura, iluminación, cámaras de seguridad y distintos espacios destinados al reciclado, la producción de huertas y actividades educativas.

En ese marco, remarcó la importancia de las jornadas de educación ambiental que convocaron a más de 700 estudiantes de todas las instituciones educativas de la localidad. El objetivo, señaló, es consolidar una conciencia ambiental que trascienda a las gestiones de gobierno y se convierta en una política pública sostenida por toda la comunidad.

El mandatario también destacó el avance del sistema de separación de residuos domiciliarios y aseguró que Santa Isabel logró reducir considerablemente el volumen de basura que llega al basural. Además, anticipó que continúan evaluando nuevas propuestas para ampliar el complejo ambiental, incluyendo la expansión de la huerta comunitaria y la incorporación de nuevas actividades educativas.

Por otro lado, Giorgis valoró el rol de las instituciones deportivas y sociales del pueblo, resaltando el trabajo voluntario de dirigentes y colaboradores que sostienen clubes y espacios de encuentro para niños, jóvenes y adultos.

En ese sentido, señaló que la comuna mantiene un acompañamiento permanente a entidades como los clubes Juventud Unida y Belgrano, además de otras instituciones locales. También celebró la incorporación del newcom como nueva disciplina deportiva destinada a adultos mayores, una iniciativa impulsada por el Club Belgrano con apoyo comunal.

Pensando en el futuro, el intendente comunal adelantó tres proyectos que considera fundamentales para el crecimiento de Santa Isabel. El primero será la puesta en marcha de un loteo social que contará inicialmente con entre 75 y 80 terrenos accesibles para familias de la localidad.

Además, anunció la construcción de una Escuela de Oficios Comunal, destinada a personas con discapacidad, jóvenes que no estudian ni trabajan y vecinos interesados en adquirir herramientas de formación laboral. El proyecto ya cuenta con terreno propio y la intención es comenzar las obras durante los próximos meses.

Finalmente, confirmó que la comuna avanzará en la compra de un predio de trece hectáreas para desarrollar un área industrial que permita atraer inversiones privadas y generar nuevas fuentes de empleo.

“Queremos generar oportunidades reales para que la gente pueda capacitarse, trabajar y acceder a un terreno para construir su vivienda”, sostuvo Giorgis, quien consideró que estos proyectos tendrán un impacto profundo en la matriz productiva y social de Santa Isabel durante los próximos años.