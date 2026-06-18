"Vergüenza ajena": la dura reacción de Yanina Latorre contra Florencia Peña

La panelista apuntó contra la conductora luego de que anunciara erróneamente al aire la muerte de Jorge Messi. Florencia Peña pidió disculpas y reconoció que la información no había sido verificada.

La polémica se desató hoy luego de que Florencia Peña afirmara durante una transmisión en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido. La información resultó ser falsa y obligó a la conductora a rectificar sus dichos minutos después.

Tras el episodio, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para cuestionar tanto a Peña como al equipo de producción del programa. La panelista aseguró que sintió "vergüenza ajena" por la situación y criticó la falta de verificación de la información antes de comunicarla al público.

Además, remarcó que los programas no pueden basarse únicamente en publicaciones de redes sociales y sostuvo que, cuando se trata de temas sensibles relacionados con la vida de una persona, es indispensable confirmar los datos antes de difundirlos.

Durante la emisión de El Show del Verano, por Luzu, Peña había anunciado la supuesta muerte de Jorge Messi, generando sorpresa entre los presentes. Sin embargo, poco después integrantes de la producción aclararon que se trataba de un rumor que circulaba en redes sociales y que no existía ninguna confirmación oficial.

Ante la situación, la actriz reconoció el error y pidió disculpas al público. También reflexionó sobre la velocidad con la que se difunden versiones falsas en la actualidad y la dificultad para distinguir entre información verdadera y engañosa.

Por su parte, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado para llevar tranquilidad y confirmó que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa un tratamiento médico por una enfermedad. Según indicaron, permanece bajo seguimiento profesional y presenta una evolución favorable.

Asimismo, solicitaron responsabilidad y prudencia al momento de difundir información vinculada a su estado de salud.