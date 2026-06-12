La modelo e influencer Juanita Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por lesiones en el marco de violencia de género. La causa está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad (Unidad Fiscal Norte PCyF), bajo la supervisión de Lucía Florencia Paglianitti.

El incidente se registró alrededor de las 5:20 en el establecimiento “Costa 7070”, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte. Según el parte policial, Tinelli afirmó que su ex le había propinado un golpe en la cara, aunque no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención.

El personal de seguridad del lugar intentó localizar al acusado sin éxito. La Policía de la Ciudad y el SAME se presentaron en el lugar, pero la modelo se negó a ser asistida por los médicos y se retiró por sus propios medios.

Testigos del establecimiento indicaron que presenciaron la discusión, aunque no el momento exacto del golpe. Las cámaras de seguridad del lugar serán revisadas como parte de la investigación. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, solicitó las grabaciones y citó a declarar a Tinelli y al personal del local. Además, se están evaluando medidas de seguridad adicionales en la vivienda de la modelo.