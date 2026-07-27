A un mes del accidente en el que murió Ernestina Pais, José María Muscari la recordó durante una entrevista televisiva y confirmó que la obra El divorcio del año, de la que la artista formaba parte, fue levantada definitivamente.

El director teatral habló sobre su relación personal y profesional con Pais durante su participación en La noche de Mirtha, por El Trece. Allí contó que la conocía desde hacía varios años y que había vuelto a convocarla después de verla recuperada y entusiasmada con regresar a los escenarios.

“Yo la quería mucho. De hecho, acá, justamente en una cena tuya compartimos. Yo ya la conocía porque la había dirigido hace varios años”, expresó Muscari.

Según relató, aquella aparición televisiva de Pais fue determinante para sumarla al espectáculo. Tras el programa, se comunicó con los productores Carlos y Tomás Rottemberg para proponerla como integrante del elenco.

“Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina”, recordó que les manifestó. La propuesta fue aceptada y comenzó un proyecto teatral que se extendió durante casi un año.

Muscari destacó especialmente el compromiso de la conductora durante los ensayos, las funciones y la gira nacional.

“Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. El teatro es un sacerdocio. No se puede hacer si uno está desmedido. Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones y toda la gira”, señaló.

La obra no continuará

Luego de la muerte de Pais, los responsables del espectáculo resolvieron no reemplazarla y dar por terminado el proyecto.

“Decidimos levantarla. No va a continuar. Siento que ya está, que hay algo que terminó”, explicó el director.

Muscari también rechazó las versiones que indicaban que la actriz estaba apurada para llegar al teatro cuando ocurrió el accidente.

“Ella no estaba apurada para nada. El accidente fue a las siete y media de la tarde, la función era a las nueve y estaba a diez minutos del teatro. Era la primera que llegaba”, aseguró.

Además, indicó que en las imágenes del hecho podía observarse a otro vehículo atravesando el mismo sector pocos segundos antes. “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”, concluyó.