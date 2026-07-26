Diego Peretti salió al cruce de Samuel L. Jackson luego de que el actor estadounidense compartiera en sus redes sociales una publicación que señalaba a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo.

La controversia surgió después de la final del Mundial 2026. El mensaje difundido por Jackson pedía a las personas negras que no apoyaran a la Selección argentina y estaba acompañado por una imagen de su personaje Stephen, de la película “Django sin cadenas”, utilizando la camiseta albiceleste.

Durante una entrevista en el programa de streaming “Desde el respeto”, emitido por Vorterix, Peretti rechazó la acusación y sostuvo que Jackson opinó sin conocer suficientemente la historia y la realidad social del país.

“Es de una ignorancia supina lo que está diciendo”, expresó el protagonista de “Los Simuladores”. También afirmó que la Argentina no es un país “institucionalmente racista” y consideró que las discusiones vinculadas al fútbol no deberían trasladarse automáticamente a toda la sociedad.

Peretti también cuestionó la rapidez con la que las personas publican opiniones en las plataformas digitales. Según planteó, incluso una figura reconocida mundialmente puede quedar expuesta o ser minimizada por compartir una reflexión impulsiva sin contar con información suficiente.

La publicación de Jackson generó un amplio debate dentro y fuera de la Argentina. Integrantes de la comunidad afroargentina y organizaciones contra la discriminación rechazaron la generalización, aunque también reconocieron que en el país existen prácticas racistas y problemas históricos que todavía forman parte de la discusión social.