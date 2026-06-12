Franco Colapinto (Alpine) tuvo una destacada actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de España, finalizando en décimo lugar con un tiempo de 1:17,893. El piloto argentino busca recuperar puntos tras un fin de semana complicado en Mónaco, donde terminó decimoquinto.

Colapinto giró primero con neumáticos medios y luego con blandos, llegando a ubicarse sexto momentáneamente con su mejor registro. Finalmente, otros competidores mejoraron sus tiempos, dejando al argentino en el top 10 de la sesión.

El británico George Russell (Mercedes) lideró la práctica con un tiempo de 1:16,363, seguido por el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 203 milésimas del primer puesto.

Por otro lado, Pierre Gasly (Alpine) finalizó decimoséptimo, tras conocerse que la FIA eliminó su penalización de Mónaco y se le restituyó el tercer lugar de aquella carrera.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, no participó en esta sesión y cedió su asiento al danés Frederik Vesti, quien terminó decimoquinto. Antonelli volverá a la pista en la práctica libre 2, programada para las 12 del mediodía.

Colapinto demostró así que está nuevamente en ritmo competitivo y listo para pelear por los puntos en Barcelona.