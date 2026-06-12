Héctor “Cachito” Bessone se encuentra en Miami, Estados Unidos, disfrutando de unas vacaciones y, como ya es tradición, siguiendo de cerca a la selección argentina en el Mundial de fútbol. En un mano a mano con Sonic TV, relató el ambiente que se vive en la ciudad y cómo se organiza junto a otros aficionados.

“Estamos con varios amigos, pasando espectacular y felices de estar todos juntos”, comentó Bessone, mientras compartía espacio con hinchas de distintas nacionalidades. También destacó la participación de la hinchada uruguaya y el intercambio amistoso con otros seguidores presentes.

El referente local de los fanáticos argentinos contó que, aunque Miami no tiene la misma cultura futbolera que otros países, el entusiasmo se siente cuando la selección juega. “Acá Messi es Dios, pero no hay el mismo clima de Mundial que en Italia, España o Alemania. Cuando la Argentina sale, se arma un lugar con todo el ambiente mundialista”, explicó.

Sobre la logística de los partidos, Bessone detalló que los argentinos que llegan a Miami se trasladan a Kansas para el debut del equipo y luego a Dallas para los siguientes encuentros. También adelantó que las etapas de eliminación se vivirán nuevamente desde Miami, dependiendo del sorteo.

En cuanto al clima, mencionó que las temperaturas son cálidas, alrededor de 27 o 28 grados, con alta humedad, un factor que podría influir en el desempeño de los jugadores acostumbrados a climas más fríos. “Esto puede ser un punto a favor de Messi, que está adaptado a estas condiciones”, señaló.

Finalmente, Bessone recordó la emblemática bandera de Villa Cañás que lo acompaña en cada viaje y aseguró que ya se prepara para futuras instancias del torneo. “Siempre firme, siempre acompañando a la selección. Es una alegría enorme poder vivirlo en carne propia”, concluyó.