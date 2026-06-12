Este viernes 12 de junio, la cotización del dólar en Argentina muestra distintos valores según la modalidad de compra o venta.

En el Banco Nación, el dólar oficial inicia la jornada a $1.402,20 para la compra y $1.453,60 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se encuentra en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. El dólar mayorista opera en $1.423,50 para la compra y $1.432,50 para la venta.

En el mercado financiero, el dólar MEP alcanza los $1.449,23, mientras que el dólar Contado Con Liquidación (CCL) se cotiza a $1.493,64. Para operaciones con tarjeta, el tipo de cambio de venta llega a $1.885.

Estos valores reflejan la variación de la divisa en distintos segmentos y sirven como referencia para transacciones comerciales y financieras dentro del país.