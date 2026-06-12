La publicación de un artículo que puso bajo la lupa el crecimiento del endeudamiento de Santa Fe generó una reacción oficial rápida. La Casa Gris difundió un comunicado resaltando pagos de deuda por más de $205.000 millones y una supuesta fortaleza financiera de la provincia. Sin embargo, la falta de datos oficiales actualizados y los pedidos de informes sin respuesta mantienen vivo el debate.

El comunicado oficial destacó que los pagos realizados no habrían afectado la prestación de servicios públicos ni la ejecución de obras estratégicas, y señaló que la provincia conserva una de las mejores calificaciones crediticias del país. Aun así, analistas y sectores políticos señalan que el eje del debate no se limita a los montos cancelados, sino al acceso a información pública que permita verificar la situación real de las cuentas provinciales.

Desde hace varios meses, la Provincia no publica datos fiscales actualizados, lo que llevó a legisladores del bloque justicialista a presentar pedidos formales de informes sobre ejecución presupuestaria, recaudación y situación de la Caja de Jubilaciones, sin obtener respuesta del Ejecutivo.

El perfil del ministro de Economía, Pablo Olivares, también ha llamado la atención. Quien antes criticaba públicamente la gestión de recursos de administraciones anteriores, hoy mantiene intervenciones mucho más acotadas y evita responder consultas consideradas incómodas, lo que refuerza la percepción de menor transparencia.

La controversia se intensificó tras la publicación del artículo “Del equilibrio histórico al endeudamiento récord: el giro financiero de Santa Fe”, donde se planteó que la deuda provincial se habría triplicado durante la actual gestión. Mientras la oposición alerta sobre el incremento de obligaciones financieras y créditos internacionales, desde el oficialismo sostienen que el endeudamiento financia proyectos estratégicos y que los indicadores provinciales son comparativamente saludables.

Más allá de las diferencias políticas, el episodio deja en evidencia la necesidad de que los datos oficiales sean periódicamente accesibles y verificables. La transparencia y la apertura al escrutinio público son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana, independientemente de la solidez financiera que se pretenda demostrar mediante comunicados.