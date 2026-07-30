Mirtha Legrand estuvo presente en una función de “Secreto en la montaña”, la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, y llamó la atención con una divertida reflexión sobre las escenas de besos que forman parte de la historia.

“Estoy tratando de reponerme de todos esos besos que se acostumbran a dar”, expresó la conductora al finalizar el espectáculo, provocando las risas del público y de los integrantes del elenco.

La presentación se realizó en el Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Al ingresar a la sala, Legrand fue recibida con una ovación y, una vez terminada la función, fue invitada a compartir unas palabras sobre la obra.

Antes de entregarle el micrófono, Vicuña destacó la trayectoria y la calidad humana de la histórica presentadora.

“Además de que todos ustedes saben que es una mujer increíble, inteligente, curiosa, hermosa y talentosa, es buena compañera”, señaló el actor chileno.

Vicuña también recordó que ambos trabajaron juntos en la serie “La Dueña”. Luego de escuchar sus palabras, Legrand felicitó a los protagonistas y al resto del elenco.

“Están maravillosos, fue un placer haber venido”, afirmó. Además, aprovechó el encuentro para invitar a Vicuña a participar de su programa televisivo: “Te espero en mi programa el sábado”.

La conductora también elogió la puesta dirigida por Javier Daulte y calificó la función como “una noche inolvidable de buen teatro”.

“Es un espectáculo altamente recomendable”, sostuvo antes de agradecer el afecto recibido por parte de los espectadores.

“Secreto en la montaña” cuenta con las actuaciones de Vicuña, Lamothe, Laura Paredes y Roberto Castro. La obra adapta la historia de dos vaqueros que desarrollan una relación amorosa en Estados Unidos durante la década de 1960, en un contexto atravesado por los prejuicios sociales.