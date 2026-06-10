Vuelco de camión en Ruta 12 Entre Ríos

Un camión volcó y provocó incidentes con otros dos transportes sobre la Ruta 12, sin registrarse heridos.
 
Sociedad10/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El accidente se produjo en la tarde del martes en el tramo que une Nogoyá y XX de Septiembre, cerca del campamento de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos.721160197_18088239878377787_7270867911150502941_n

Según informó Canal 6, un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado, conducido por un hombre de Rosario del Tala, mordió la banquina y al intentar volver al asfalto perdió el control, volcando completamente sobre la ruta.719524067_18088239869377787_3290863324978803924_n

Detrás de este vehículo circulaban un Iveco 450 y un Scania 420 con acoplado. El conductor del Iveco, oriundo de Villaguay, logró frenar a tiempo para evitar el choque, pero perdió estabilidad y colisionó con el guardarraíl. El camión Scania, conducido por un ciudadano brasileño, pudo detenerse sin inconvenientes.719874083_18088239860377787_2675365055747717111_n

A pesar de la magnitud del siniestro y las imágenes impactantes, no se registraron personas lesionadas. La situación generó demoras temporales en la circulación hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada.

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