El accidente se produjo en la tarde del martes en el tramo que une Nogoyá y XX de Septiembre, cerca del campamento de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos.

Según informó Canal 6, un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado, conducido por un hombre de Rosario del Tala, mordió la banquina y al intentar volver al asfalto perdió el control, volcando completamente sobre la ruta.

Detrás de este vehículo circulaban un Iveco 450 y un Scania 420 con acoplado. El conductor del Iveco, oriundo de Villaguay, logró frenar a tiempo para evitar el choque, pero perdió estabilidad y colisionó con el guardarraíl. El camión Scania, conducido por un ciudadano brasileño, pudo detenerse sin inconvenientes.

A pesar de la magnitud del siniestro y las imágenes impactantes, no se registraron personas lesionadas. La situación generó demoras temporales en la circulación hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada.