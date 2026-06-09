La Selección argentina disputará esta noche su último compromiso preparatorio antes del inicio del Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia. De cara a este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni ya tendría prácticamente definido el equipo titular.

Una de las principales novedades sería el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás la lesión sufrida durante su participación con el Inter Miami CF y volvería a integrar el once inicial. El capitán compartiría la delantera con Lautaro Martínez, aunque también aparece como alternativa José López.

En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que Emiliano Martínez continúa recuperándose de una lesión en uno de sus dedos. De todos modos, se espera que llegue en condiciones para el debut mundialista ante Argelia.

La defensa tendría a Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como centrales, con Nicolás Tagliafico en el sector izquierdo. La única duda pasa por el lateral derecho, puesto que se disputan Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

En el mediocampo regresarían varios habituales titulares. Estarían desde el inicio Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, quien parece haberse ganado un lugar entre los once de cara al Mundial.

Posible formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José López.