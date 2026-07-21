Lionel Messi llegó este martes por la mañana a Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días de descanso en familia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el avión privado que trasladó al futbolista arribó alrededor de las 6.20. Desde allí, la familia se dirigió a la vivienda que posee en la ciudad santafesina.

El capitán de la Selección argentina permanecerá algunos días en Rosario y posteriormente regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y retomar la actividad oficial con su equipo.

Messi no había regresado al país junto con la delegación argentina que llegó el lunes. Luego de la final del Mundial 2026 disputada en Nueva York, el delantero viajó primero a Miami y desde esa ciudad emprendió el vuelo hacia Rosario.

Rodrigo De Paul, quien también reside en Miami, tampoco formó parte del vuelo que trasladó a parte del plantel y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.