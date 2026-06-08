Un tren embistió a un taxi y lo arrastró en Rosario

Un taxista de 67 años sufrió heridas leves luego de ser impactado por una formación ferroviaria en la zona oeste de Rosario. El vehículo fue arrastrado más de cien metros y quedó destruido.
 
Sociedad08/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un impactante accidente se registró este lunes por la mañana en la ciudad de Rosario, cuando un tren embistió a un taxi en un paso ferroviario ubicado en la zona de Gollán y las vías del Ferrocarril Mitre, cerca de Presidente Perón al 8200.718212845_1499011085578955_7292704006523275330_n

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:20. Según los primeros datos, el conductor, de 67 años, acababa de dejar a un pasajero y circulaba por el sector cuando no advirtió la presencia de la formación ferroviaria.

Las condiciones climáticas habrían influido en lo ocurrido. A esa hora se registraban lloviznas, neblina y escasa visibilidad, factores que dificultaban la circulación en la zona.718744360_1499011578912239_8365566317628282486_n

Tras el impacto, el tren arrastró al Chevrolet Corsa Classic varios metros sobre las vías antes de lograr detenerse por completo. A pesar de la magnitud del choque, el conductor logró sobrevivir y sufrió lesiones que, en principio, no revestían gravedad.

“Por suerte el golpe fue del lado derecho y no fue del lado del conductor. Entonces la sacó más barata”, expresó el hijo del taxista en declaraciones a medios locales mientras seguía la evolución de su padre.718277980_1499011078912289_3320831703700349672_n

Una ambulancia trasladó al hombre a un sanatorio para realizar estudios médicos. Los primeros informes indicaron que presentaba dolores en las costillas, la zona lumbar y uno de sus hombros.

Por otro lado, familiares señalaron que personal ferroviario les informó que la formación circulaba a baja velocidad, una circunstancia que habría sido clave para evitar consecuencias más graves.

Mientras avanzan las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente, el taxi quedó completamente destruido y fuera de servicio, reflejando la violencia del impacto.

Te puede interesar
rfvbg

La Justicia avanza con pruebas sobre el patrimonio de Tapia

Felipe Aguilera
Sociedad11/09/2026
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba dentro de una investigación que analiza la evolución patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente se encuentra en etapa inicial y no implica una condena ni una imputación definitiva.
Lo más visto
Boletín de noticias