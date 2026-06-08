Un impactante accidente se registró este lunes por la mañana en la ciudad de Rosario, cuando un tren embistió a un taxi en un paso ferroviario ubicado en la zona de Gollán y las vías del Ferrocarril Mitre, cerca de Presidente Perón al 8200.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:20. Según los primeros datos, el conductor, de 67 años, acababa de dejar a un pasajero y circulaba por el sector cuando no advirtió la presencia de la formación ferroviaria.

Las condiciones climáticas habrían influido en lo ocurrido. A esa hora se registraban lloviznas, neblina y escasa visibilidad, factores que dificultaban la circulación en la zona.

Tras el impacto, el tren arrastró al Chevrolet Corsa Classic varios metros sobre las vías antes de lograr detenerse por completo. A pesar de la magnitud del choque, el conductor logró sobrevivir y sufrió lesiones que, en principio, no revestían gravedad.

“Por suerte el golpe fue del lado derecho y no fue del lado del conductor. Entonces la sacó más barata”, expresó el hijo del taxista en declaraciones a medios locales mientras seguía la evolución de su padre.

Una ambulancia trasladó al hombre a un sanatorio para realizar estudios médicos. Los primeros informes indicaron que presentaba dolores en las costillas, la zona lumbar y uno de sus hombros.

Por otro lado, familiares señalaron que personal ferroviario les informó que la formación circulaba a baja velocidad, una circunstancia que habría sido clave para evitar consecuencias más graves.

Mientras avanzan las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente, el taxi quedó completamente destruido y fuera de servicio, reflejando la violencia del impacto.