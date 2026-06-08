Gobierno respondió a Vidal y la acusó de doble estándar

Desde la Casa Rosada cuestionaron a María Eugenia Vidal por sus críticas a Manuel Adorni y recordaron investigaciones judiciales que la tuvieron como protagonista.
 
Política 08/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno nacional salió al cruce de las declaraciones de la exgobernadora bonaerense y exdiputada nacional María Eugenia Vidal, luego de que cuestionara la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo sostuvo que Vidal eligió criticar a Adorni en lugar de referirse a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, afirmaron que la dirigente del PRO “se cree con autoridad moral para dar lecciones de ética”, aunque señalaron que su propio historial judicial contradice esa postura.

b94ec5a0-d3d7-49c7-8c51-6a5974cc4d58_16-9-discover-aspect-ratio_default_0Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación

Desde el oficialismo recordaron que Vidal fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de una propiedad en el barrio porteño de Recoleta y también mencionaron la causa vinculada a los denominados “aportantes truchos” en campañas electorales bonaerenses.

Según indicaron, ambas investigaciones avanzaron judicialmente y concluyeron con sobreseimientos. Sin embargo, remarcaron que durante esos procesos nadie solicitó su renuncia y que se respetó el principio de presunción de inocencia.

Además, el Gobierno cuestionó que Vidal señalara que durante la gestión de Mauricio Macri una situación similar no habría sido tolerada. Desde la Casa Rosada respondieron que, pese a las denuncias que enfrentó la exgobernadora, Macri nunca le pidió dejar su cargo.

El comunicado oficial concluyó acusando a la dirigente de aplicar un “doble estándar” al evaluar situaciones similares según quién sea el involucrado.

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