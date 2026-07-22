La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y distintos movimientos sociales realizarán este miércoles una movilización frente al Congreso Nacional.

La concentración comenzará a las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese punto, los manifestantes marcharán hacia el Congreso, donde los jubilados realizan protestas semanales desde hace varios meses.

La convocatoria tiene como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas aplicadas por el gobierno de Javier Milei.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la participación conjunta de las centrales sindicales, la UTEP y los movimientos sociales busca mostrar unidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

La movilización también marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT, las CTA y la UTEP, luego de la pausa registrada durante el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que las protestas continuarán durante las próximas semanas. Entre las actividades previstas se encuentra la tradicional movilización del 7 de agosto por San Cayetano.

Además, los gremios no descartan avanzar con un nuevo paro general en caso de que el Gobierno nacional no responda a sus reclamos. Por el momento, no se informó una fecha concreta para una eventual medida de fuerza.

En la previa de la movilización, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó las iniciativas promovidas por el Ejecutivo.

“No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno, porque se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”, afirmó durante una entrevista radial.

Jerónimo también recordó las medidas de fuerza realizadas desde el inicio de la actual gestión nacional y mencionó los cuatro paros generales convocados por la central obrera, además de las movilizaciones desarrolladas contra la reforma laboral.

Como consecuencia de la protesta, se esperan restricciones al tránsito, cortes parciales y desvíos durante la tarde en los alrededores del Congreso y en distintas arterias del centro porteño. También podrían registrarse manifestaciones en otras ciudades del país.