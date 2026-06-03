Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Venado Tuerto luego de protagonizar un incidente en una vivienda ubicada en calle Antártida Argentina al 1000.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico fueron convocados por un desorden doméstico. Al arribar al lugar, el propietario de la casa explicó que se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con el involucrado, quien comenzó a mostrarse agresivo y se negó a retirarse del domicilio.

De acuerdo con el reporte, los uniformados intentaron intervenir para calmar la situación y lograr que el hombre abandonara el lugar. Sin embargo, el sujeto, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, reaccionó de manera violenta y se abalanzó sobre los efectivos con intenciones de agredirlos.

Ante esta situación, el personal policial procedió a reducirlo y trasladarlo a la Comisaría 14ª. La Fiscalía dispuso que quede detenido bajo la calificación legal de "atentado y resistencia a la autoridad".