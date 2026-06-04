El libertario Diego Recalde quedó envuelto en una fuerte polémica luego de realizar declaraciones sobre el femicidio de Agostina Vega durante un programa de televisión.

La controversia se produjo mientras se analizaba el caso y la conducta de Claudio Barrelier, único imputado por el crimen de la joven de 14 años. En ese contexto, Recalde intentó exponer una interpretación sobre la posible percepción que habría tenido el acusado respecto de la víctima.

Sus comentarios generaron una inmediata reacción de la periodista Julia Eva Saggini, quien le recordó que se trataba de una menor de edad y cuestionó que ese tipo de argumentos pudieran derivar en una revictimización.

Durante el intercambio, Saggini respondió: "Soltura de una nena de 14 años, Diego, dale", mientras otras integrantes del programa también rechazaban la línea argumental planteada por el panelista.

Lejos de finalizar la discusión, Recalde continuó con sus explicaciones y pronunció frases que generaron aún más rechazo tanto dentro del estudio como en redes sociales. Entre ellas, sostuvo que podía advertirse "cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen" y afirmó: "Esta nena se está moviendo de una manera que te hace pensar...".

Posteriormente, el panelista intentó aclarar que no estaba justificando al acusado, sino que buscaba interpretar qué podría haber pasado por la mente del presunto femicida. Sin embargo, sus explicaciones no lograron frenar las críticas y el debate continuó trasladándose a las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su repudio a sus declaraciones.