En medio de la investigación por la desaparición y el presunto femicidio de Agostina Vega, se conoció un audio que Claudio Gabriel Barrelier envió al padre de la adolescente durante los primeros días de la búsqueda.

En el mensaje, el acusado sostuvo que no tenía ninguna vinculación con lo ocurrido y afirmó que estaba colaborando con la investigación. Según relató, ya había prestado declaración ante la Justicia y su vivienda, así como la de su madre, habían sido allanadas en el marco de la causa.

"Yo no tengo nada que ver. Al contrario, también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda", expresó Barrelier en el audio difundido por fuentes vinculadas a la investigación.

De acuerdo con su versión, la noche del sábado 23 de mayo Agostina lo contactó para pedirle ayuda porque necesitaba dinero para completar el pago de un taxi. El hombre aseguró que la adolescente le manifestó que su madre estaba al tanto de que iba a encontrarse con él.

Barrelier también indicó que la joven le pidió que la trasladara hasta la casa de un novio, aunque aseguró que no contaba con movilidad para hacerlo. Según relató, poco después apareció un automóvil rojo, Agostina subió al vehículo y se retiró del lugar.

"Después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada", afirmó en el mensaje, donde además manifestó no comprender por qué quedó involucrado en la investigación.

La causa continúa bajo investigación para determinar qué ocurrió con la adolescente de 14 años y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.