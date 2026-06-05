El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral de La Plata, en una decisión que representó un revés para el Gobierno nacional, que se había manifestado en contra de su nombramiento.

La candidatura obtuvo 44 votos afirmativos, impulsados por el peronismo, bloques dialoguistas y el senador libertario Francisco Paoltroni. En tanto, 18 legisladores de La Libertad Avanza votaron en contra. La ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, junto a la radical Silvina Schneider, optaron por abstenerse.

Durante el debate, Bullrich sostuvo que su postura respondía a una "objeción de conciencia" y defendió que una persona no debe ser evaluada por sus vínculos familiares, sino por sus antecedentes y méritos profesionales.

La discusión se produjo en medio de una fuerte controversia parlamentaria. El peronismo cuestionó la intención del oficialismo de incorporar al tratamiento un total de 73 pliegos judiciales cuando, según los acuerdos previos de Labor Parlamentaria, inicialmente se habían considerado menos postulaciones.

La situación derivó en un extenso cuarto intermedio solicitado por Bullrich, tras el cual se acordó avanzar con el tratamiento de todos los pliegos que contaban con dictamen favorable.

Además de Michelli, el Senado aprobó otros 73 nombramientos judiciales para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Entre ellos se destacaron las designaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y de María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, cuyos pliegos fueron votados por separado debido a cuestionamientos planteados por el bloque peronista.

Por otra parte, quedaron pendientes las designaciones de Alejandro Catania, Juan Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, cuyos pliegos continuarán siendo analizados en futuras sesiones.