La Justicia de Venado Tuerto condenó a 15 años de prisión a un hombre de 39 años, identificado por sus iniciales FGC, por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar.

La sentencia fue dictada por el juez Aldo Baravalle al finalizar un juicio oral desarrollado en los tribunales venadenses. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante el debate.

Según se acreditó en el juicio, los abusos fueron cometidos en reiteradas oportunidades cuando la víctima cursaba la escuela primaria. Los hechos ocurrieron en tres viviendas de Venado Tuerto donde ambos convivieron por formar parte del mismo grupo familiar.

De acuerdo con la acusación, el agresor amenazaba a la menor con matar a ella o a su abuela si contaba lo que estaba sucediendo. Con el paso del tiempo, la niña logró relatar sus padecimientos a otra menor, quien la alentó a buscar ayuda de adultos.

Posteriormente, familiares de la víctima tomaron conocimiento de la situación y realizaron una denuncia a través de la Central de Emergencias 911. Tras la intervención policial, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el juicio también declararon docentes de la víctima, quienes aportaron testimonios sobre las consecuencias que los abusos tuvieron en distintos aspectos de su trayectoria escolar y desarrollo personal.

El condenado fue hallado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años con la que convivía.

Por disposición judicial, no se difunde la identidad completa del condenado para evitar la revictimización de la persona afectada.