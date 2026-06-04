Personal de la Comisaría 12ª de Venado Tuerto recuperó este miércoles una motocicleta que había sido robada pocas horas antes de una vivienda ubicada en calle Islas Malvinas al 900.

El hallazgo se produjo durante la tarde, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos por la ciudad. En ese momento, un vecino alertó a los agentes sobre la presencia de un rodado oculto entre la vegetación en un cañaveral situado en calle Chile al 2600.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de una motocicleta Honda Wave 110 cc que no tenía dominio colocado. Tras verificar los datos del vehículo, confirmaron que había sido denunciada como robada durante la madrugada.

Luego del procedimiento, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la restitución del rodado a su propietaria, permitiendo así recuperar el vehículo pocas horas después del hecho.