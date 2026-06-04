Charla sobre bullying reunió a estudiantes en Villa Cañás

Alumnos de escuelas primarias y secundarias participaron de una charla sobre bullying organizada por el Municipio de Villa Cañás.
Villa Cañás04/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

CHARLA SOBRE BULLYING PARA ESTUDIANTES DE VILLA CAÑÁS

La propuesta buscó promover la reflexión, fortalecer la convivencia escolar y brindar herramientas para actuar frente a situaciones de acoso entre pares.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, llevó adelante la charla “Entre risas y silencios: El bullying en la escuela”, destinada a estudiantes de nivel primario y secundario de las distintas instituciones educativas de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 12.56.48

La actividad se desarrolló en el salón de Bomberos Voluntarios y estuvo a cargo de la doctora en Educación Carina Cabo, quien abordó la problemática del bullying desde una perspectiva participativa e interactiva, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre situaciones cotidianas que pueden afectar la convivencia escolar.

Durante la jornada se trabajó sobre la importancia de reconocer conductas de acoso, cuestionar creencias naturalizadas y generar espacios de diálogo que permitan intervenir de manera adecuada ante estos casos. Además, se brindaron herramientas concretas para fortalecer el respeto y la empatía dentro de las comunidades educativas.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 12.56.49

La especialista también desarrolló contenidos vinculados a las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías, promoviendo una ciudadanía digital consciente y comprometida.

Desde el Municipio agradecieron la participación de alumnos, docentes y directivos de las escuelas de la ciudad, así como la colaboración de Bomberos Voluntarios por facilitar las instalaciones para la realización de la actividad.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias