Charla sobre bullying reunió a estudiantes en Villa Cañás

CHARLA SOBRE BULLYING PARA ESTUDIANTES DE VILLA CAÑÁS

La propuesta buscó promover la reflexión, fortalecer la convivencia escolar y brindar herramientas para actuar frente a situaciones de acoso entre pares.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, llevó adelante la charla “Entre risas y silencios: El bullying en la escuela”, destinada a estudiantes de nivel primario y secundario de las distintas instituciones educativas de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el salón de Bomberos Voluntarios y estuvo a cargo de la doctora en Educación Carina Cabo, quien abordó la problemática del bullying desde una perspectiva participativa e interactiva, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre situaciones cotidianas que pueden afectar la convivencia escolar.

Durante la jornada se trabajó sobre la importancia de reconocer conductas de acoso, cuestionar creencias naturalizadas y generar espacios de diálogo que permitan intervenir de manera adecuada ante estos casos. Además, se brindaron herramientas concretas para fortalecer el respeto y la empatía dentro de las comunidades educativas.

La especialista también desarrolló contenidos vinculados a las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías, promoviendo una ciudadanía digital consciente y comprometida.

Desde el Municipio agradecieron la participación de alumnos, docentes y directivos de las escuelas de la ciudad, así como la colaboración de Bomberos Voluntarios por facilitar las instalaciones para la realización de la actividad.