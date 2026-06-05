La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, lanzó una convocatoria para que vecinos y vecinas acerquen objetos relacionados con la Selección Argentina con el objetivo de conformar una muestra especial en el Centro Cultural.

La iniciativa fue presentada por la directora del área, Josefina Castro, durante una entrevista en el programa Mateando. La propuesta invita a compartir camisetas, álbumes de figuritas, fotografías, revistas, recortes periodísticos, banderas, muñecos y otros recuerdos vinculados a los distintos mundiales y a la historia del seleccionado nacional.

Según explicó Castro, la recepción de los elementos ya comenzó y se realiza en el Centro Cultural de lunes a viernes, de 8 a 12. Los organizadores solicitan que cada objeto esté identificado con el nombre de su propietario para facilitar su exposición y posterior devolución.

La muestra será inaugurada el próximo jueves a las 18:30 y busca convertirse en un espacio de encuentro para compartir historias, anécdotas y recuerdos relacionados con una de las mayores pasiones de los argentinos.

En la entrevista, la funcionaria destacó que la propuesta no se limita únicamente al fútbol, sino que también apunta a fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo por la identidad nacional. En ese sentido, remarcó la importancia de valorar la cultura argentina en todas sus expresiones, más allá de los resultados deportivos.

Además, recordó que el Centro Cultural continúa desarrollando distintas exposiciones y actividades a lo largo del año, abordando temáticas vinculadas al arte, la educación y la participación comunitaria. Actualmente se encuentra en exhibición una muestra relacionada con Ni Una Menos y próximamente podrían sumarse nuevas propuestas, entre ellas una exposición de maquetas.

Desde Cultura invitaron a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa y a compartir aquellos objetos que conservan desde hace años, con la intención de construir entre todos una muestra que refleje la historia y la pasión de los argentinos por la Selección.