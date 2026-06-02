Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales DES, quedó en prisión preventiva en el marco de una causa que investiga un robo cometido en una vivienda de Venado Tuerto. La medida fue dispuesta por la jueza Andrea Cavallero durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad.

La investigación está a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, quien solicitó la medida cautelar al considerar que existían riesgos procesales. Según explicó, la magistrada entendió que esos riesgos continúan vigentes y resolvió que el imputado permanezca detenido durante todo el proceso judicial.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Alfonsina Storni al 900, en barrio Ciudad Nueva. La fiscal sostuvo que el acusado trepó un tapial perimetral para ingresar al patio de la propiedad y luego forzó una puerta para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, habría sustraído un teléfono celular, auriculares inalámbricos, cadenas de oro y plata, un par de zapatillas, una mochila, un equipo de mate y alrededor de 300.000 pesos en efectivo.

Además, en el mismo expediente judicial se investiga a otro hombre de 27 años, identificado como FJR, por presunto encubrimiento. Según la investigación, al día siguiente del robo habría adquirido las zapatillas sustraídas sabiendo que provenían de un hecho ilícito. En su caso, la jueza dispuso una prisión preventiva por 20 días.

A DES se le atribuye el delito de robo calificado por escalamiento y efracción, mientras que FJR es investigado como presunto autor del delito de encubrimiento.