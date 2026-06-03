Los abuelos maternos de Agostina Vega acudieron este miércoles a la fiscalía acompañados por el abogado querellante Carlos Nayi con el objetivo de incorporar una prueba que consideran relevante para el avance de la causa.

Antes de ingresar al encuentro con el fiscal Raúl Garzón, Nayi explicó que la presentación busca aportar nuevos elementos a la investigación por el crimen de la adolescente y sostuvo que la responsabilidad no debe limitarse únicamente al principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier.

Según manifestó el letrado, la fiscalía debe profundizar la investigación sobre otras personas que podrían haber tenido participación o conocimiento de los hechos. En ese marco, apuntó contra la propietaria del Ford Ka negro utilizado por Barrelier para trasladar el cuerpo de la víctima.

Nayi afirmó que la mujer estaba al tanto de la situación, ya que la búsqueda de Agostina tenía amplia difusión en toda la provincia, y consideró que su conducta podría encuadrarse como encubrimiento.

Por otro lado, el abogado informó que la entrega del cuerpo a la familia sería inminente y señaló que existe la posibilidad de que Melisa, madre de la adolescente, pueda participar del velorio si su estado de salud lo permite.

Tras la presentación judicial, los abuelos de Agostina se dirigieron al hospital para conocer la evolución médica de la madre de la joven y evaluar los próximos pasos vinculados al último adiós.

“Queremos despedirnos de nuestra nieta y verla por última vez”, expresó Elizabeth, abuela de la adolescente.